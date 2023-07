Moskva: otsuse, et Putin ei sõida BRICS-i tippkohtumisele, langetas Venemaa ise

„Sellist skeemi on korduvalt kasutatud,“ lausus Zahharova täna Moskvas ajakirjanilele, vahendab Interfax.

„Selle otsuse langetame meie. See on langetatud,“ ütles Zahharova.

Kommenteerides Lõuna-Aafrika Vabariigi meedia teateid, et just Pretoria tahtis, et tippkohtumisel osaleks Lavrov, mitte Putin, ütles Zahharova: „Kinnitada seda, millest te räägite, ma ei saa, minul sellist informatsiooni ei ole.“