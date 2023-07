„Just üleeile sõitsin sealt üle, teokiirusel. Seest õõnes tunne oli mõeldes õnnetusele,“ rääkis üks Kohila elanik Delfile. Jutt on Kohila külje all Lohu külas asuvast ülesõidust. Möödunud reedel põrkasid seal kokku rong ja auto. Hukkus nelja-aastane poiss.

Kohalikud arutavad, kas seal on ikka piisavalt ohutu. Praeguse eeskirja järgi on seal nõutud vaid liiklusmärgid. Kliimaministeeriumi transpordi asekantsler Sander Salmu rääkis Delfile, et raudtee tehnokasutuseeskiri, millega määratakse nõuded raudteeülesõidukoha ja -ülekäigukoha ehitamisele, korrashoiule ja kasutamisele, on ministeeriumis muutmisel.