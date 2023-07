Eestlased Lõuna-Euroopa kuumalaine keskmes: „UV-indeks oli 11. Tundsin, et kohe läheb pilt eest“

Agnes käis hiljuti puhkusereisil Kreekas Rhodos'el ning kohalike sõnul just täpselt siis ka kuumalaine alguse sai -esimestel päevadel oli 31 kraadi. „Maksimum näitas 34 kraadi, aga feels like (tajutav temperatuur ) oli lausa 36 ja kohalike sõnul oli see neilegi liiga kuum,“ rääkis Agnes.

Kõige hullem tunduski talle seis just kohalike ja töötajate seas, kel polnud ka võimalik end vahepeal meres või basseinis jahutada. „Kuna praegu on turismihooaeg ja seal on iga päev täpselt samad töötajad igal pool, näiteks restoranides, siis oli väga hästi näha, et mida kuumemaks läks, seda rohkem kurnatud nad välja nägid.“