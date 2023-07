Iraak ähvardas uue koraani põletamise korral Rootsiga diplomaatilised suhted katkestada

See informatsioon tuli Iraagi peaministrilt Mohammed Shia al-Sudanilt, vahendab Aftonbladet AFP-d.

„Iraagi valitsus on teavitanud diplomaatiliste kanalite kaudu Rootsi valitsust, et igasugune korduv juhtum, mis hõlmab püha koraani põletamist Rootsi pinnal, viib diplomaatiliste suhete katkestamiseni,“ öeldakse Iraagi peaministri kantselei avalduses.

Kell 13 kohaliku aja järgi ehk kell 14 Eesti aja järgi peaks Stockholmis algama meeleavaldus Iraagi saatkonna juures, milleks politsei on loa andnud. Loataotluses teatati, et kavas on ka koraani põletamine.