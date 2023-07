VIDEO | Berliini lähedal otsitakse vabalt ringi liikuvat lõvi

Võimud kasutavad arvatava emalõvi jälitamiseks helikoptereid ja on kutsunud elanikke siseruumides püsima.

Politsei teatas, et operatsioonist looma leidmiseks võtavad osa ka veterinaarid ja jahimehed.

Elanikele on teadete kohaselt saadetud hoiatused mobiiltelefonidele.

Politsei teatas, et sai informatsiooni looma kohta inimeselt, kes filmis, kuidas see tappis metssea.

Politsei ei tea, kust loom pärit võib olla. Kontrollitud on loomaaedu, tsirkuseid ja loomade varjupaiku, aga kõikjalt on vastatud, et neilt ei ole lõvi kaduma läinud.