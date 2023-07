VIDEO | Bagdadis rünnati Rootsi saatkonda ja süüdati see põlema

Mitmes videos sotsiaalmeedias on näha inimesi ronimas saatkonna rõdudele, süütamas lippe, vehkimas koraanidega ja karjumas. Koidu ajaks olid kohale toodud julgeolekujõud ja veekahurid ning hoonest tõusis suitsu. Pealtnägija ütles Reutersile, et vägivallas osales mitusada inimest, vahendab SVT Nyheter.

„Meie saatkonna personal on väljaspool ohtu ja välisministeerium on nendega pidevas kontaktis. Me mõistame hukka kõik rünnakud diplomaatide ja rahvusvaheliste organisatsioonide personali vastu. Rünnakud saatkondade ja diplomaatide vastu kujutavad endast Viini konventsiooni tõsist rikkumist. Iraagi võimud vastutavad diplomaatiliste missioonide ja diplomaatilise personali kaitsmise eest,“ teatas Rootsi välisministeerium.