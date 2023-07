Valgevene Punane Rist teatas avalikult, et osaleb aktiivselt Ukraina laste küüditamises

Nii Ukraina kui ka Valgevene opositsioon on nimetanud seda ebaseaduslikuks küüditamiseks ning on kutsutud üles esitama sõjakuritegude süüdistust ka Valgevene valitsejale Aljaksandr Lukašenkale, nagu on esitatud Venemaa presidendile Vladimir Putinile, vahendab Associated Press.