Uus-Meremaal hukkus tulistamises enne naiste jalgpalli MM-i avamängu kaks inimest

Hukkus ka tulistaja ja kuus inimest, sealhulgas politseinikud said haavata. Intsident leidis aset kohaliku aja järgi kell 7.22 kesklinna ehitusobjektil, vahendab BBC News.

Uus-Meremaa peaminister Chris Hipkins ütles, et rünnakut ei peeta terroriaktiks. Jalgpalliturniir toimub Hipkinsi sõnul plaanipäraselt.

Aucklandi linnapea Wayne Browni sõnul on rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA personal ja kõik naiskonnad väljaspool ohtu.

„Ma ei mäleta, et meie kaunis linnas oleks midagi sellist juhtunud. Tänahommikused sündmused on olnud traagilised ja muret tekitavad kõigi aucklandlaste jaoks, sest me ei ole sellise asjaga harjunud,“ teatas Brown Twitteris.