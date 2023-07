FOTOD | Uurimislaev jõudis öösel parvlaev Estonia vraki juurde

Parvlaev Estonia vraki asukohas on kavas võtta merepõhja aluskorrakivimi proov parema parda vigastuse juurest, kattumisproov laevakere pinnalt, tuua merepõhjast üles vasakul pardal olevad laevakere plaadistuse väljalõiked, filmida autotekki ning tuua merepõhjast üles vööriramp.

Meretöid teevad OJK ja Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS ning uuringuid teeb Norra lipu all sõitev uurimislaev Viking Reach.