OTSEBLOGI ja VIDEO | Venemaa andis raketilöögi Mõkolajivile ja Odessale. On hukkunuid ja vigastatuid

Mõkolajivi oblasti sõjaadministratsiooni juht Vitali Kim teatas, et venelased andsid löögi Mõkolajivi kesklinnale. Süttisid kolmekorruseline elumaja ja garaaž. Pärast kella nelja teatas Kim, et Mõkolajivis on üheksa vigastatut: neli täiskasvanut ja viis last. Veidi hiljem teatas Kim ka hukkunutest. Hommikul täpsustas Kim, et vigastatuid on kokku 18, kellest üheksa viidi haiglasse.