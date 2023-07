FOTOD | Harjumaal Loksa lähedal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur

Kell 18.58 sai politsei teate liiklusõnnetusest Kuusalu vallas, Liiapeksi-Loksa maantee 12. kilomeetrilt, kus esialgse info kohaselt alustasid kaks mootorratturit sõiduautost möödasõitu, kui üks neist kaotas juhitavuse, kukkus, libises teepervele ja paiskus kraavi. Vaatamata meedikute pingutustele sai mees nõnda raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal. Teise mootorratturi, 37-aastase mehe, vaatas kiirabi sündmuskohal üle, tema viga ei saanud.

Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik Rando Randmaa sõnul on hetkel veel vara öelda, mis asjaoludel täpselt mootorrattur juhitavuse kaotas ning milline oli tol hetkel tema kiirus. „Praeguseks on teada, et mootorrattur kandis kaitsekiivrit ning seljas vastavat kaitseriietust. Samuti omas ta vastava kategooria juhtimisõigust,“ lisas ta.