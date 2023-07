India opositsioon ühineb peaminister Narendra Modi tagandamiseks

India 26 opositsioonierakonna juhid on ühinenud, et luua liit, millega riigi peaminister Narendra Modi järgmise aasta üldvalimistel võimult kukutada.

Sel nädalal toimunud opositsiooniparteide kohtumisel otsustati, et ühendust nimetatakse India Riikliku Arengut Kaasavaks Liiduks (Indian National Developmental Inclusive Alliance), mille lühend on India.

Liidrite kohtumine on suur samm riigi peamiste üleriigiliste ja piirkondlike opositsiooniparteide suhetes. Ühinemist on proovitud saavutada ka varem, kuid see pole erimeelsuste tõttu õnnestunud.

Modi valitsus taotleb 2024. aasta mais toimuvatel valimistel kolmandat ametiaega ning on võimul olnud kokku üheksa aastat. Sel ajal on opositsiooniparteid kannatanud riigiasutuste haarangute all ning mitmeid opositsiooniliidreid on vangistatud.