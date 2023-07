Prokuratuur uurib, kas Ain Seppiku kinnipidamisel panid keskkriminaalpolitsei ametnikud toime kuriteo

Põhja ringkonnaprokuratuur jättis kriminaalmenetluse alustamata. „Kuigi riigikohus hindas kinnipidamise ja käeraudade kasutamise õigusvastaseks, ei tähenda see automaatselt, et toime oleks pandud kuritegu. Kuriteoga on tegemist juhul, kui kellegi tegevus vastab karistusseadustikus kirjeldatud kuriteokoosseisu tunnustele. Võimuliialduse kuriteokoosseis eeldab, et ametnikul oli vähemalt kaudne tahtlus kasutada ebaseaduslikult inimese suhtes käeraudu. Teadvalt seadusliku aluseta kinnipidamise kuriteokoosseis eeldab, et ametnikul oli otsene tahtlus või kavatsus inimene ebaseaduslikult kinni pidada,“ öeldi prokuratuurist taustaks.