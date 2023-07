Venemaa koolide lõpuklassides hakatakse tänavu sügisest ajalugu õpetama õpikust, mille autorid on presidendi abi Vladimir Medinski ja Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi (MGIMO) rektor Anatoli Torkunov. Õpik, mille kaanel on rakett ja Krimmi sild, käsitleb sündmusi 1945. aastast tänapäevani ning selle viimane peatükk on pühendatud Ukrainale ja „sõjalisele erioperatsioonile“.