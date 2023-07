Automaksu väljatöötamiskava eelnõu saadeti kooskõlastusringile

„Eesti on täna üks väheseid riike, kus automaks puudub. Samas sõidukite arv meie teedel aina kasvab. Meie sõidukipark vananeb ja saastab keskkonda, olgu selleks siis üldine tervist kahjustav õhusaaste või ummikud linnades. Puhtama ja säästlikuma elukeskkonna tagamiseks on meil vaja seda trendi muuta, üheks abivahendiks on siin maksupoliitika,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond). „Meie laiem eesmärk on autostumist, eeskätt linnades, vähendada ja liikuda puhtama sõidukipargi poole. Igal sõidukil on oma jalajälg keskkonnas ja seega hakkab maks kehtima kõikidele sõidukitele. Keskkonnamõju me ainult aktsiisipoliitikaga ei vähenda, vaid tarvis on eraldi maksu.“