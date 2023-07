Tallinna ööbussid lõpetavad septembri keskel. Kas nad ka edaspidi sõidavad, on küsimärk

Abilinnapea Vladimir Svet sõnab, et ööbusside pilootprojekt ongi olemuslikult katsetus. „Tahame kaardistada, kui suur nõudlus on ja mis liine inimesed eelistavad. Praegu on käigus neli liini, mis viivad inimesi kesklinnast Mustamäele, Väike-Õismäele, Lasnamäele ja Pelguranda kolmel öösel nädalas,“ märkis ta.