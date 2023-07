Trump teatas, et ootab süüdistuse esitamist seoses Kapitooliumi ründamisega

Trump teatas sotsiaalmeedias, et eriprokurör Jack Smith teavitas teda pühapäeva õhtul, et ta on nende juurdluse sihtmärk, vahendab BBC News.

Trumpi sõnul kästi tal ilmuda vandekohtu ette, „mis pea alati tähendab vahistamist ja süüdistuse esitamist“.

Eriprokurör ei ole Trumpi sõnu kommenteerinud.

Tegemist oleks kolmanda Trumpile esitatud süüdistusega kriminaalkuriteos. Juunis esitas Smithi meeskond Trumpile süüdistuse saladokumentide ebaseadusliku hoiustamise pärast ning Trumpile on New Yorgis esitatud süüdistus ka äridokumentide võltsimises 2016. aastal, kui ta maksis vaikimisraha pornotäht Stormy Danielsile.

Trump väljendas oma pahameelt kohaliku aja järgi eile õhtul Iowa osariigis Cedar Rapidsis.

„Ma praktiliselt ei teadnud, mis asi on kohtukutse ja vandekohtud ja kõik see. Nüüd on minust saamas ekspert, mul ei ole muud valikut, sest me peame,“ lausus Trump oma kampaaniaüritusel. „See on häbiasi.“

Trump on praegu pika puuga vabariiklaste 2024. aasta presidendivalimiste kampaania liider. Trumpi edu Florida kuberneri Ron DeSantise ees on viimase nelja kuuga kasvanud vaatamata esitatud kahele esimesele süüdistusele.

Trump väidab, et juurdlused ja süüdistused on tema poliitiliste oponentide katsed takistada tema Valgesse Majja naasmist.