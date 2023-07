VIDEO | Krimmis põleb plahvatuste saatel laskemoonaladu ja evakueeritakse inimesi

„Kirovskoje rajoonis polügooniga piirnevast tsoonist plaanitakse ajutiselt evakueerida nelja asula elanikud, seda on üle 2000 inimese,“ kirjutas Aksjonov Telegramis, vahendab Interfax.

Aksjonovi sõnul on moodustatud operatiivstaap ja kohapeal töötavad profiilsed teenistused.

Telegrami kanal Mash teatas, et tulekahju puhkes laskemoonalaos. Kohalikud elanikud on Mashi teatel kuulnud kaks tundi plahvatusi kuni viie kilomeetri kaugusel polügoonist.

Varem teatati, et maantee Tavrida, mis ühendab Krimmi silda Sevastopoliga, on tulekahju tõttu Kirovskoje rajooni polügoonil suletud ja liiklus on ümber suunatud vanale teele.