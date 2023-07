Zelenskõi tuletas meelde, et kui Vene okupatsiooniväed Ukrainasse sisse tungisid ja liikusid Kiievi peale, keeldusid Ukraina võimud Putiniga tema ultimaatumite alusel rääkimast.

„Kui ta tellis minu mõrva, minu perekonna ja minu lähikonna mõrva, ütlesime me, et ka see ultimaatum ei lähe läbi,“ ütles Zelenskõi.