Rohkem kui 50 vaala hukkus Šotimaa saarel pärast madalikule lõksu jäämist

„Paljud loomad olid juba surnud, mistõttu paistab, et nad sattusid madalikule juba öösel,“ ütles BDMLRi heaolu direktor Dan Jarvis CNN-ile. Jarvis seletas, et vaalad suudavad olla veest väljas vaid kuus tundi. Ta lisas, et maismaal olles ei suuda loomad taluda omaenda kaalu, mis merekeskkonnas olles tundub neile justkui olematu.