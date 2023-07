Kanada nimetas ametisse oma esimese suursaadiku Eestis

Kanada välisministeeriumi avalduse järgi on suursaadiku nimetamine Eestis osa Kanada diplomaatilise kohaloleku laienemisest Kesk- ja Ida-Euroopas.

Välisminister Joly ütles oma avalduses, et suursaadiku ametisse nimetamisega jätkatakse Kanada strateegilise diplomaatilise kohaloleku edendamist Balti riikides.

„Pärast Venemaa ebaseaduslikku ja põhjendamatut sissetungi Ukrainasse on maailm kogenud sügavat geopoliitilist muutust, millel on poliitiline, majanduslik, julgeoleku- ja keskkonnamõju,“ sõnas Joly.

„Venemaa jätkuva agressiooni ja mõju vastu võitlemiseks on hädavajalik, et me tugevdaksime Kanada positsiooni diplomaatilise tegevuse kaudu kohapeal, töötades külg külje kõrval meie sõprade ja liitlastega,“ lisas Joly.