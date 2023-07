„Tundub, et auto kiirus oli suur ja juht hoogu maha ei võtnud.“ Pardakaamera salvestis avab Kohila rongitragöödia tagamaid

Kohila vald kihab. On siis Lohu külas asuv raudtee ülesõit üliohtlik ja vajaks foore või tuleb näpuga näidata üldiselt ikka hooletute sohvrite pihta? Edelaraudtee juhi Rain Kaarjase jutust koorub, et vähemasti rongi pardakaamera salvestise põhjal paistab, et reedel jättis juht kontrollimata, kas rong tuleb või mitte.