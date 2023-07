FOTOD | Häädemeeste vallas sai laps välguga pihta

Võta hoone peakaitsmest vool välja. Kui see pole võimalik, siis lülita välja elektriseadmed ning tõmba pistikud seinakontaktist välja.

Kui maja asub lagedal või mäekupli peal, siis sulge aknad ja uksed ning ära viibi äikese ajal akende all.

Ära tee äikese ajal tuld ahju ega pliidi alla (suits on hea elektrijuht ja tõmbab välku ligi).

Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.

Ära varju äikese ajal puude all, eriti ohtlik on olla lehtpuude all.