ÜRO teatel vahistas Põhja-Korea loata piiri ületanud USA kodaniku

„USA kodanik ületas JSA orientatsiooniringkäigul loata sõjalise demarkatsioonijoone Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga (KRDV). Me usume, et ta on praegu KRDV-s vahi all ja me teeme oma Korea rahvaarmee kolleegidega koostööd intsidendi lahendamiseks,“ öeldakse teates, vahendab BBC News.