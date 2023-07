Möödunud kolmapäeval Tõrvas Volodõmõr Zelenskõi liivast skulptuurile otsa sõitnud 30ndates mees on uurimise all. Muu hulgas ka seetõttu, et sündmuskohalt putkas. Linlaste ja turistide rõõmuks on liiva-Zelenskõi taas tippvormis.