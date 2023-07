VIDEO | „Nutune puhkus. Olen valmis hotelli tagasi minema.“ Lõuna-Euroopas viibivad turistid kurdavad kuumuse üle

Paljud lubasid, et enam juuli keskel Lõuna-Euroopasse ei tiku. „Olin väga üllatunud,“ ütles Austraaliast tulnud Caitlin.

Ameeriklanna Dalphna Nieburn tunnistas, et puhkus on sisuliselt rikutud. „Olen valmis tagasi hotelli minema, selle asemel et ringi jalutada,“ ütles naine.