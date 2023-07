VIDEO | Abilinnapea Sveti sõnul on täna välja hõigatud uued bussiliinid alles suurte muutuste algus

1. augustist muutuvad paljude bussiliinide numbrid ja nende liikumisteekonnad. Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on liinide muutmise üldine eesmärk on ühistranspordi atraktiivsuse tõstmine. „Me tahame, et rohkem inimesi kasutaks ühistransporti,“ ütles Svet ning lisas, et selleks tuleb ühistransporti muuta mugavamaks ja kiiremaks. Sveti sõnul saavad linlased bussiliikluse ümberkorraldusega mugavamalt minna ühest linnaosast teise, ilma, et peaksid kesklinnast läbi minema või ümber istuma.