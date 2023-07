VIDEO JA FOTOD | Tuhanded noored alustavad ajateenistust. Noormees enne katsumust: peamine, et passima ei peaks

Juulikutse kestab 11 kuud ja selle käigus õpetatakse välja tulevased juhid, erialaspetsialistid ja autojuhid. Täna hommikul startisid bussid kella 9 paiku. Kohale oli tulnud rohkelt noori ühes oma lähedastega.

Delfi kõndis nende seas ringi ja uuris muljeid. Oli näha, et noored olid elevil. „Sai ju isegi uus soeng tehtud,“ tõmbas üks värske koolilõpetaja üle nudiks aetud pea. Oli samas ka näha, et vanematel natuke isegi süda valutas, kuidas kohapeal olud. Ühe noormehe sõbranna aga märkis lootusrikkalt, et küllap aeg läheb ikka kiiresti ja pealegi, kallimale ju kasulik kogemus.

Kaamera ees muljetas eesootavast Kutt. Saan aru, et koos kamraadidega? „Jah, muidugi! Kuidas muidu, muidu hakkab väga igav seal,“ sõnas ta lõbusalt. Kui Kutt üldse midagi pelgab, siis seda, et äkki liiga palju passimist. „Loodan, et tuleb sündmusterikas ja huvitav. See kõige tähtsam,“ lausus ta ja lisas, et loodab omandada uusi oskusi. Ta tõdes, et veidi kardab koguigatsust, aga samas saab ju ikka 11 kuu jooksul vahepeal ka kodus käia.

Ka Joosep läheb ajateenistusse koos sõpradega. „Ootan, et saaks juba metsa ja õppida uusi teadmisi,“ lausus ta. Näiteks tahab ta osata orienteeruda ning saada metsas hakkama, kui seda on vaja.

Ameti juht: järjest enam tullakse vabatahtlikult

Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski ütles, et sel aastal alustab koos sõprade või klassiga teenistust üle 600 noore, mis näitab noorte tahet planeerida ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida see esimesel võimalusel ning teha seda üheskoos.

Rannaveski sõnul on positiivne ka see, et järjest rohkem noori tuleb ajateenistusse vabatahtlikult. „Vabatahtlikult teenistust alustavate noorte osakaal on jätkuvalt tõusuteel, käesoleval juulikutsel alustab teenistust omal algatusel rekordilised 71 protsenti noortest,“ sõnas Rannaveski.