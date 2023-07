Keskerakonna säästuaeg. Piirkondade täiendaval toetamisel on kriips peal, kaelas üle 150 000 euro suurune võlg

Keskerakonna rahaasjad on viimasel ajal rambivalguses seetõttu, et erakond lükkas tagasi ettevõtja Parvel Pruunsilla 300 000 euro suuruse rahasüsti. Õigemini osutus see sütikuks parteisiseses võimuvõitluses. Juhatuses enamuses olev Mihhail Kõlvarti leer leidis, et raha tuleb tagastada. Möödunud nädalal seda ka tehti.