iPhone`i fännide püha graal müüdi oksjonil maha hiiglasliku summa eest

Tegu on toonase 4GB-iPhone`iga, missuguseid kokkuvõttes jõudis poelettidele vähe, vahendab BBC. Antud müügiartikkel on veel ka säärane, mida kordagi karbist välja ei võetud ehk täiesti kasutamata. Pakend on isegi kiletatud. iPhone`ide kollektsionääride seas on taoline komplekt kui püha graal, mida oma kogusse ihatakse.