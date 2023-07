Kreekas peeti kinni preester, kes Eesti päritolu turisti suguelundeid näppis

Kuna ta oli ennist preestriga kontakte vahetanud, andis too teada, et krutsifiks ootab omanikku kloostris. 13. juuli hommikul läks mees sellele järele. Ta läks koos võõrustajaga tagaruumi, kus preester ootamatult soovis, et külaline oma püksid alla tõmbaks. Preester väitis, et tal olevat üle anda „eriline kingitus“.

Mees tegigi seda ja preester hakkas tema genitaale õliga määrima. See kestis kõigest paar sekundit. Tol hetkel mõtles turist, et ehk on see sealkandis midagi tavapärast. Hiljem adus ta siiski, et asi läks üle piiri, ja pöördus politseisse.