Eesti populaarne veebipood Sellme.ee avaldas, milliseid tooteid müüakse suvel kõige rohkem

Suvi on aeg, mil kõik tahavad nautida heledaid päikesepaistelisi päevi ja aktiivset puhkust. Eestis, nagu ka paljudes teistes riikides, muutub suvi intensiivse ostlemise perioodiks, kus otsitakse sobivaid tooteid ja aksessuaare, et vaba aega mõnusalt veeta. Üks populaarsemaid veebipoode riigis on Sellme.ee, mis pakub mitmekesist valikut suvel kõige nõutumaid kaupu. Vaatame, millised tooted on Eesti suveostlejate seas kõige enam nõutud.