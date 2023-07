Ukraina julgeolekuteenistus: paljastame kõik detailid plahvatuste kohta Krimmi sillal pärast meie võitu sõjas

„Võttes arvesse arvukaid meedia päringuid järjekordse intsidendi kohta Krimmi sillal, teatame, et Ukraina julgeolekuteenistus paljastab kõik detailid „paugu“ organiseerimise kohta kindlasti pärast meie võitu,“ ütles Dehtjarenko.

Sealjuures rõhutas Dehtjarenko, et Ukraina julgeolekuteenistus jälgib huviga, kuidas üks Putini režiimi sümboleid järjekordselt sõja koormusele vastu ei pidanud.

Dehtjarenko tuletas meelde, et SBU juht Vassõl Maljuk ütles ühes intervjuus, et rahvusvahelise õiguse normid, operatiivolukorra analüüs ja sõjapidamise traditsioonid lubavad vaenlase logistikateid ära lõigata ja Krimmi sild on täna Vene armee jaoks üks sõjaliste saadetiste transpordikoridore.