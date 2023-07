Euroopa Liit sõlmis Tuneesiaga pärast pikki läbirääkimisi migrandilepingu

Pühapäeval sõitis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen koos Itaalia peaministri Giorgia Meloni ja Hollandi peaministri Mark Ruttega Tuneesiasse, et kohtuda taas Tuneesia presidendi Kais Saiediga. Eelmisel kuul toimunud samalaadsel kokkusaamisel ei suudetud kõnelusi lõpuni viia.

Täpsemaid summat puudutavaid detaile pole lepingus välja toodud. Von der Leyen ütles eelmisel kuul, et EL on valmis andma Tuneesiale üle ühe miljardi euro. Raha läheks peamiselt kaubandusse, investeeringutesse ning energiakoostöösse.

Avalduses esitatakse ka lepingu viis põhipunkti, milleks on ränne, makromajanduslik stabiilsus, kaubandus ja investeeringud, üleminek rohelisele energiale ning inimestevahelised kontaktid.

Tunises toimunud konverentsil puudutas von der Leyen ka majandusabi, öeldes, et EL aitab Tuneesiat makromajandusliku finantsabiga niipea, kui vajalikud tingimused on täidetud. Ta lisas, et esimese sammuna ollakse valmis pakkuma kohest eelarvetoetust.