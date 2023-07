VAATA UUESTI | Droonifotograaf Kaupo Kalda laulu- ja tantsupeo ilusaimad videokaadrid

Tugeva paduvihma ajal droon ei lennanud

Kalda ütles, et oli laulupeo ajal valmis selleks, et vihma tuleb 100% tõenäosusega. „Osaliselt on see mustvalge – tugeva vihmaga me ei lenda. Kui kallab päev otsa, siis ei lendagi. Midagi pole teha. Professionaalsed droonid on küll üsna ilmastikukindlad, lakitud elektroonika jne, aga kindlasti ei kasutata neid tugeva vihmaga.“

Kalda ütles, et ta oli teadlik ka välgusähvatuste ohust. Kalda rääkis, et selleks ajaks, kui välk üsna lauluväljakule lähedale lõi, ta enam drooni ei lennutanud. „Selleks ajaks olime ammu maas. Istusin pressitelgis, kui jumakas käis, ja hakkasin pikendusjuhtmeid ja teiste kotte toolidele tõstma. Nii läkski – ühel hetkel sisenes keset telki ühest avast jõgi. Õnneks väga hulluks ei läinud.“

Hoolimata ilmastiku väljakutsetest oli Kalda tulemusega rahul, sest sai anda üritusele ainulaadse vaatenurga. Ta ütles: „Saime uudset dünaamikat ja võttenurki, mida me varem pole näinud. Ka varem on helikopterist tehtud pildid olnud rohkem nagu Google Mapsi mastaapi. Mina võin drooniga lennata kõrgel, aga ka näiteks 50 cm kõrgusel, lihtsalt mul on suhteliselt vaba ruum (v.a inimeste kohal muidugi).“

Uuendusi oli veelgi. „Mu uuel droonil on lainurk, 3x ja 7 suurendus. Muidugi, mida rohkem „suumida“, seda rohkem annab järele pildi kvaliteet. Aga ma saan lähedale ilma ohustamata,“ kiitis Kalda varustust.

„Mul oli mitu korda päikeseprillide taga silmad märjad“

Tantsupeol oli Kalda tänavu esimest korda, ta käis ka proove vaatamas.

„Mu silmad olid päikeseprillide taga aeg-ajalt niisked, sest see kõik oli parimas mõttes nii tore meie päris kurjal ajal. Kõik olid rõõmsad, hoolivad, head. Keegi ei kiusanud kedagi nahavärvi, rahvuse, soo või mille iganes tõttu, mis on meie riigis teatud tüüpide poolt viimastel aastatel „standard“. Tuletas meelde, et meie rahvas on tegelikult tore, eriti noored,“ ütles Kalda.

Ka üks Kalda lemmikkaadritest – kuigi neid on raske valida! – on pärit tantsupeolt.

Ka oli Kalda sõnul väga lahe rongkäik.