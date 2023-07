Rainer Saks Krimmi silla rünnakust: eesmärk on, et Vene vägede varustamine lõunarindel kukuks kokku

Saks ütles, et hoolimata silla sulgemisest saab Venemaa jätkata liiklust Krimmi ja Venemaa vahel praamide kaudu, ent see on väga kohmakas ja piiratud. Tema sõnul läks pärast eelmise aasta rünnakut ühenduse taastamiseks aega ligi pool aastat ning tõenäoliselt võtab see ka sel korral kauem aega.