VIDEO | „Mis kriis? Kogu aeg üks kriis!“ Kas inimesed on tegelenud kriisivalmidusega?

Hiljutisest päästeameti poolt tellitud uuringust ilmnes, et valmisolek kriisidega toimetulekuks on sama, mis neli aastat tagasi. Selle perioodi sisse on jäänud aga mitmeid erinevaid kriise, suuremad neist on koroonapandeemia ja Ukrainas toimuv sõda. Lisaks on juhtunud ulatuslikke elektrikatkestusi, lumetorme ja muud. Delfi uuris juhuslikelt inimestele tänavatelt, kas nad on kriisideks ette valmistunud.