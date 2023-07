Valge Maja: Ukraina tulevik on NATOs ja see ei ole läbiräägitav

USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan rääkis intervjuus CBS Newsile, et selles, kas Ukraina tulevik on NATO-s, ei ole enam mingit küsimust. „Jah, me NATO-s ütlesime väga lihtsalt, et Ukraina tulevik on NATO-s. Ja mõtleme seda tõsiselt - see pole läbiräägitav,“ rõhutas ta.

Tema sõnul astuvad ukrainlased julgelt ja vapralt vastu venelastele nii lõuna- kui ka idarindel. „Ukraina jätkab edusamme lahinguväljal. Nad tekitavad Vene vägedele tohutut kahju,“ lausus Sullivan.

„Töötame läänes selle nimel, et jätkata oma sanktsioonide karmistamist, õõnestades Venemaa kaitsetööstust, nõrgendades selle võimet toota kõrgtehnoloogiat. Jätkame Venemaale ka majandusliku surve avaldamist ning ukrainlased sõjalist survet. Nii et ma arvan, et kui Venemaa otsustab selles sõjas jätkata, läheb see neile kalliks maksma,“ hindas Sullivan.

Kui Valge Maja esindajalt küsiti Ukrainale kassettlahingumoona tarnimise kohta, vastas ta, et USA moraalset autoriteeti see otsus ei kahjustanud ning president Biden on otsustanud mitte jätta Kiievit ilma relvadeta.

„Ma kahtlen, et relvade üleandmine Ukrainale riikluse ja tsiviilelanike kaitseks õõnestab mingil moel meie moraalset autoriteeti,“ ütles Sullivan ja lisas, et USA ega Ukraina pole allkirjastanud kokkulepet kobarlahingumoona keelustamiseks.