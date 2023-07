Soomes kukkus alla vigurlendu teinud lennuk, piloot hukkus

Ürituse korraldaja Risto Jokinen ei soovinud õnnetust kommenteerida, ent ütles, et lennuüritust oli jälgimas sadu inimesi. Pärast lennuki allakukkumist üritus katkestati. „Ma ei oska öelda, mis juhtus, ja ei taha kommenteerida,“ märkis Jokinen ajalehele Helsingin Sanomat. Ära jäi kaks plaanitud lendu vanaaegsete Douglas DC-3 lennukitega, mis oleksid pidanud peale võtma ka piletitega huvilisi. „Kapten teatas kohe, et lend pole enam turvaline, kuna emotsioonid on liiga suured,“ nentis Jokinen.