Tasuta ühistransport niipea ei kao. Tänavu peab riik maakondliku bussiliikluse elushoidmiseks lisaraha leidma

Märtsis koalitsioonikõnelusi pidades leppisid Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond kokku, et üldine tasuta maakondlik ühistransport kaotatakse. Tasuta saaks edaspidi sõita lapsed, eakad ja puudega inimesed. Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) rõhutas siis sedagi, et vaja on teha üldine liikuvusreform.

„Selle eesmärk on, et inimesed saaksid sealt, kus neil on vaja, sinna, kuhu on vaja, ja sellel ajal, kui neil on vaja. Soovime vähendada ka autostumist ehk siis kuidas inimesi panna rohkem ühistransporti kasutama. Seetõttu on see laiem reform.“