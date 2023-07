Uus kaitseministeeriumi arengukava keskendub lisaks sõjalistele võimetele vajaliku taristu loomisele

„Planeerimine on riigikaitses võtmetähtsusega ülesanne. Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu näitab selgelt, millistesse võimetesse on meil vaja investeerida. Riigikaitsekulude viimine kolmele protsendile SKT-st võimaldab meil seda teha. Arengukavaga oleme seadnud oma prioriteediks luua vajalikud võimed võimalikult kiiresti,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Eesti kaitseinvesteeringud on Ukraina sõja valguses hüppeliselt suurenenud ja me soetame oluliselt rohkem ja kiiremini paremat relvastust, laskemoona ja varustust, kuid selle kõrval on tähtis, et investeeriksime ka inimestesse ja taristusse,“ lisas Pevkur.