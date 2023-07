Põlissoomlaste juhi rassism võib tuua umbusalduse. Valitsuspartneri sõnul ei tundu vabandus siiras

Otsustati, et umbusaldusavalduse esitamiseks pole parlamendi suvepuhkust vaja kohe katkestada. Samas leidis fraktsioon, et valitsuse töövõime suhtes on tõsised kahtlused ning Purra käitumist tuleb edasi arutada.

SPP ridades on algusest peale olnud Põlissoomlastega valitsusse mineku suhtes lahkarvamusi ja Purra 2008. aastal tehtud kommentaaride väljailmumine teeb erakonna juhtidele koostöö jätkamise veel keerulisemaks. Kommentaarides kirus kasutajanime „riikka“ kasutanud Purra „neegreid“ ja avaldas soovi minna Helsingi tänavale kerjuseid ja musti lapsi peksma. „Kui mulle antaks relv, siis oleks reisirongis laibad,“ teatas Purra. Nagu autor toona rõhutas, ei olnud tegu musta huumoriga, vaid teda ajendas „puhas viha ja vihkamine.“

Purra on kommentaarid omaks võtnud ja eest vabandanud, viidates, et need ilmusid 15 aastat tagasi. Tollal oli ta 31-aastane ja ei kuulunud veel parlamenti.

SPP fraktsioon leidis, et Purra vabanduse siiruses võib kahelda ning kutsus kõiki ministreid ja parteisid üles rassismi ühemõtteliselt hukka mõistma. „Kahemõttelisusele ei tohi ruumi jääda,“ öeldakse avalduses. „Meie jaoks ei ole asi veel lõpetatud.“

Opositsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid on viidanud võimalusele, et 5. septembril uuesti tööd alustav parlament peaks kaaluma Purra umbusaldamist. Tema parteikaaslasest spiiker Jussi Halla-aho on lubanud kaaluda opositsiooni ettepanekut korraldada Purra küsimuse arutamiseks erakorraline istungjärk. Halla-aho sõnul teeks ta seda üksnes juhul, kui ettepanekuga liitub ka mõni valitsuspartei. Pärast SPP avaldust paistab see võimalus olevat vähenenud. Reedel osales Purra esimest korda rahandusministrina Brüsselis EL-i nõukogu kohtumisel.

30. juunil astus tagasi põlissoomlaste majandusminister Vilhelm Junnila, kellele heideti ette natsinaljade tegemist. Paar päeva hiljem pidi oma kunagiste postituste eest vabandama sama partei siseminister Mari Rantanen, kes oli Twitteris levitanud paremäärmuslikku vandenõuteooriat.