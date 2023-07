Värske seis sünoptikult: õhutemperatuur tõuseb täna 30 kraadini, õhtul on oodata äikest

Sünoptik Ele Pedassaar rääkis Delfile, et täna õhtuks on oodata äikest ja vihma. „Meil on hoiatused juba tõstetud. Saarte kohale jõuab äike enne õhtut ja pealinna kaheksa või üheksa paiku,“ ütles ta.

Öösel on sünoptiku sõnul ilm Kesk- ja Ida-Eestis äikeseline ning tugevate sahmakatega. „Grilli pole saartel ja mandri läänerannikul täna mõtet üles seada, Tallinnas samuti, või siis hiljemalt kella kaheksaks ära koristada,“ sõnas ta.

Samuti on täna oodata üle Eesti üle 25 kraadi sooja. Lõuna-Eestis võib temperatuur tõusta 30 kraadini. „Ametlikult on täna Lõuna-Eestis 28 kraadi, kuid ei ole välistatud, et see Eesti lõunapiiril 30 kraadini tõuseb,“ ütles ta. Lätis võib esineda ka üle 30-kraadist kuumust.

Seda tingib Lõuna-Euroopa troopiline kuumus. „Täna on Eesti kohal lõunavool ja ongi soodne hetk, kui meie kohal on kõrgrõhuhari,“ selgitas Pedassaar. „Lääne poolt läheneb madalrõhkkond ning nende kahe vahel on väga kuuma õhu pääsemine üle Baltimaade Põhja-Euroopa suunas.“

Kuumalaine jääb sünoptiku sõnul üürikeseks. „See niiske pööris tuleb juba õhtul sajuga meile peale ja pühib öö jooksul väga kuuma õhu Eesti pealt ära,“ rääkis ta. Siiski jääb homme mingi osa kuumusest alles. „Saame korraks seda mõnusat sooja ilma nautida.“

Augustis on Ele Pedassaare sõnul samuti oodata ilmade soojenemist pärast nädalase jahedama perioodi lõppemist. „Sellised situatsioonid, et lühiajalised kuumasüstid ka meile jõuavad, on üsna loogiline,“ sõnas ta.

Keskkonnaagentuur andis täna välja ka äikesehoiatuse. Äikese ja kohati intensiivse vihmasajuga võib kaasneda ka rahe ja tugevad tuulepuhangud.

Äikese liikumine reaalajas:

Hea lugeja, jaga muljeid ja pilte tänasest ilmast: vihje@delfi.ee või otse siia!

Äike täna Eestis Andmed: keskkonnaagentuur Hiiumaal kell 15-19

Saaremaal 15-20 Ruhnul 17-20

Pärnumaal 17-23

Läänemaal 17-22

Raplamaal 19-23

Harjumaal 19-00

Viljandimaal 20-01

Järvamaal 21-01

Valgamaal 21-02

Tartumaal 22-07

Jõgevamaal 22-07

Lääne-Virumaal 22-02

Võrumaal 22-04

Ida-Virumaal 23-03

Põlvamaal 23-04