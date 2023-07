Sünoptik: pühapäeval tuleb suure tõenäosusega juulikuu kõige kuumem päev

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt liigub esmaspäeva (17.07) öösel madalrõhulohk ühes vihma ja äikestega läänest itta üle Eesti, hommikuks eemaldub tihedam sadu Peipsi taha, päeval on üksikuid vihmahooge. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 14..19°C, päeval 19..24°C, Ida-Eestis võib paari kraadi võrra kõrgemale tõusta.



Teisipäeval (18.07) liigub madalrõhuala piki Norra merd põhja poole, aga päeval areneb selle lohus Soome kohal uue keskmega madalrõhuala ja meie jääme selle lõunaserva. Öösel sajab meil kohati, päeval laialdaselt hoovihma, on äikeseoht. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 12..17°C, päeval 17..21°C.



Kolmapäeval (19.07) ja neljapäeval (20.07) jääme madalrõhuvööndi lõunaserva, millele lõuna poolt seisab vastu kõrgrõhuala serva. Öösel sajab kohati, päeval mitmel pool hoovihma, püsib äikeseoht. Puhub mõõdukalt tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 8..14, rannikul kuni 17°C, päeval 17..21°C.



Reedel (21.07) madalrõhuala kaugeneb Loode-Venemaale, kuid selle edelaservas on meil päeval ikka vihmahooge. Läänekaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 7..13, rannikul kuni 16°C, päeval 18..22°C.