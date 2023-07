Pruunsild soovib ikka kohtusse minna. Keres: peaminister Kaja Kallas jätkas kangekaelselt kuulujuttude „põhjendamist“ uute kuulujuttudega

Delfi uuris Pruunsilla advokaadilt Paul Kereselt, kas Pruunsillal on kindel plaan kohtusse minna ja kuidas suhtus ärimees sellesse, et Kaja Kallas ei lükanud oma väiteid ümber ega vabandanud. „Jah, Parvel Pruunsild on andnud juhise pöörduda kohtusse,“ kinnitas Keres.

„Ehkki Kaja Kallasel oli võimalik oma valeväiteid ümber lükata, jätkas ta kangekaelselt kuulujuttude „põhjendamist“ uute kuulujuttudega ning avaldas uue doktriini, mille kohaselt hoopis Parvel Pruunsillal endal olevat kohustus veenda Kaja Kallast, et need ei vasta tõele,“ rääkis advokaat ärimehe hämmastusest.

Delfi uuris eelmise nädala valitsuse pressikonverentsil, mida arvab peaminister Pruunsilla poolt tänavu opositsioonierakondadele tehtud miljoni euro suurusest ühisannetusest. Kallas vastas tookord, et ta ei ole küll uudist veel lugenud, aga tundub, et kuulujuttudel oli alust justkui Pruunsild oleks opositsioonile maksnud, et nad valitsuse lõhuksid. „Tundub, et juttudel oli alust,“ sõnas siis Kallas.