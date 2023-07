Kohila vallavanema Allar Haljasorg väitel ei ole seal varem probleeme olnud, küll aga on pöördutud valla poole, viidates, et sealne liiklusohutus võiks olla parem. „Tundub, et Edelaraudtee ei ole kõik enda poolt teinud, et ohtu minimeerida, sellest on natukene kahju.“ Vald tegi pöördumiste peale ka järelpärimise Edelaraudteele, et nähtavust parandataks ja tehtaks vähemalt võsaraiet. „Mingid väiksed tööd tehti, kuid ilmselt pole see piisav olnud,“ ütles Haljasorg.