OTSEBLOGI | Ukraina relvajõudude ülemjuhataja tõotab: võtame Krimmi tagasi! Keegi ei tule mind takistama

Vasturünnak okupeeritud territooriumi tagasivõitmiseks, Venemaa alistamiseks ja Ukraina kaotuste minimeerimiseks nõuab ressursse, mida Zalužnõi sõnul siiani napib. Ühtlasi väljendavad mõned lääne ametnikud muret, kuidas reageerib Krimmi vabastamiskatsetele Venemaa diktaator Vladimir Putin.

„Niipea, kui mul on vahendeid, asun tegutsema. Mind ei huvita – keegi ei tule mind takistama,“ ütles Zaluznõi ajalehele Washington Post.

Zalužnõi tunnistas ka, et Ukraina kasutab Venemaa territooriumil löökide korraldamiseks enda toodetud relvi. „Miks ma peaksin oma rahva päästmiseks kelleltki luba küsima, et midagi vaenlase territooriumil teha? Miskipärast peaksin arvama, et ma ei tohi seal midagi teha. Miks? Sest Putin... kasutab tuumarelvi? Surevad lapsed sellest ei hooli...“

Ta märkis, et see on Ukraina probleem ja Ukraina otsustada, kuidas see vaenlane tappa. „Sõjas võib ja tuleb tappa ka [vaenlase] territooriumil. Kui meie partnerid kardavad oma relvade pärast, tapame enda omadega. Aga ainult nii palju, kui on tarvis.“

„Ukraina võit tuleb siis, kui meil on armee – võib-olla isegi arvestatav –, mis tagab nende laste turvalisuse, kes praegu sõidavad ringi ratastoolis... Et nad saaks üles kasvada teadmisega, et seda enam ei juhtu...“ lausus väejuhataja. „Ja see nõuab tohutul hulgal tööd. See peab algama kohe.“