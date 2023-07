Millised ootamatused võivad tabada ürituste korraldajaid?

„Ürituse korraldaja vastutuskindlustus katab kindlustatud ürituse korraldamisega seotud kindlustusjuhtumist tekkinud kahjud, kusjuures meil on kaitse all ka sündmusele eelnevad ettevalmistused ja järgnevad tegevused,“ selgitab Kuuskmann. „Kuna ürituse korraldamisega on sageli seotud palju osapooli, hüvitame ka need kahjud, mida tekitab üks üritusega seotud alltöövõtja teisele alltöövõtjale. Kokkuleppel võtame kaitse alla ka sündmuse toimumise kohale tekkinud kahjud, samuti üritusel pakutavast toidust ja joogist tekkinud kahjud.“



Kuuskmann lisab, et mujal maailmas on ürituse korraldaja vastutuskindlustus väga levinud ja aina rohkem mõistetakse selle vajalikkust ka Eestis. „Kogenud korraldajad kindlustavad oma teenuse vastutustundlikult paljude riskide vastu ning see võib aidata hoida raha kokku isegi võimalikelt kohtuasjadelt. Meie kogemus ütleb, et kindlustatud peaksid olema kõik üritused, olenemata nende suurusest, liigist ja külastajate arvust. See annab turvatunde kõigile osapooltele alates korraldajatest ja külastajatest kuni majutuse, toidu- ja transpordipakkujate ning meelelahutajateni. Muidugi loodame kõik, et sündmus kulgeb vahejuhtumiteta, aga reaalsuses juhtub seda väga harva.“



