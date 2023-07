Keskerakond tagastas täna Pruunsillale annetuse

Pikaaegsed Keskerakonna juhatuse liikmed Taavi Aas ja Jaak Aab jätsid eile pangas käies Parvel Pruunsillale 300 000-eurose annetuse tagastamata ja suurendasid vaid kontolimiite. „Minu käsi lihtsalt ei tõuse sellisele rumalusele alla kirjutama,“ tõdes Aas. „Olin nõus suurendama ülekande limiite, nii et küll büroo töötajad selle juhatuse enamuse otsuse ellu viivad. Aga minu käed on erakonna ees puhtad.“

Jaak Aabi sõnul suhtlesid nad peasekretäri Hanimäega ja leidsid, et juhatuse liikmed ei pea tegelema ülekannetega ja võivad piirduda limiidi suurendamisega. „See on puhttehniline: on loogiline, et sekretär seda [ülekannet] teeb,“ ütles Aab.