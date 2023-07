VIDEO | Siret Kotka: Keskerakonna juhatuse kokkulepe sündis ainult tänu Kõlvartile. Viimane pidi kolleegi kiidulaulu pidurdama

Kui Kõlvart püüdis avalikkust pikalt veenda, et juhatuses valitses konsensus ja nüüd saab juhtkond eesootavale kongressile rahulikult ning koostöises õhkkonnas edasi minna, hakkas Siret Kotka pressikonverentsil esitama teistsugust vaadet.

Kotka sõnas, et juhatuse kokkulepe lükata erakonna erakorraline kongress septembrisse sai sündida ainult tänu Kõlvartile.

Pärast Kotka sõnavõttu pidi Kõlvart uuesti täpsustama, et kokkulepe on võimalik ainult siis, kui mõlemad pooled on selleks valmis. Vaata lähemalt videost.